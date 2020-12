Kongefamilien feirer jul sammen på Skaugum

– Kongeparet vil disse dagene bo på Bygdøy kongsgård, opplyser Slottet.

I fjor feiret kongeparet og kronprinsparet julen hver for seg. Kongeparet feiret sammen med Märtha Louise på Kongsseteren i Oslo, men kronprinsfamilien la sin julefeiring til hytta i Uvdal i Numedal.

I år vil altså alle feire sammen i kronprinsparets hjem på Skaugum. Det er ikke kjent om Märthas kjæreste, Durek Verrett, vil ta del i feiringen. I fjor var den 46 år gamle amerikaneren med da Märthas familie og kongeparet kom til gudstjeneste i Holmenkollen kapell.

Reiser på hytta i romjula

Årets romjul vil kongeparet tilbringe på Kongsseteren, mens kronprinsfamilien drar opp til sin hytte i Uvdal.

Skaugum ligger i Asker kommune, som i likhet med nasjonale coronaregler tillater maks ti gjester inntil to ganger i løpet av julen, i tillegg til husstanden.

– Kongefamilien legger stor vekt på å overholde både de nasjonale og de lokale smittevernreglene, opplyser Slottet.

I slutten av forrige måned ble kongeparet testet for corona etter at en ansatt på Slottet fikk påvist covid-19. Ingen andre ble smittet, og kongefamilien har for øvrig holdt seg smittefri gjennom pandemien.

Kong Harald med stokk

En samlet kongefamilie stilte nylig opp til julefotografering på Slottet.

I år ble familien avbildet i Slottskapellet foran et pyntet juletre. Kong Harald, som har vært innlagt på sykehus flere ganger i 2020, lener seg på en stokk.

Den 83 år gamle kongen var innlagt både i januar og i september, henholdsvis på grunn av svimmelhet og tung pust. I starten av oktober ble han hjerteoperert på Rikshospitalet. Operasjonen var vellykket, og kongen var raskt tilbake på jobb.

Et spesielt år for kongefamilien

2020 har vært et spesielt år for kongefamilien. Det startet med Ari Behns bisettelse i Oslo domkirke i starten av januar. Behn tok sitt eget liv 1. juledag i fjor. I sin nyttårstale sa kongen at dødsfallet preget hele familien sterkt.

Kongeparet pleier vanligvis å reise land og strand rundt gjennom hele året, men i år har veldig mange reiser og møter skjedd via videomøter.

Kong Harald og dronning Sonja måtte i karantene etter å ha kommet hjem fra statsbesøk i Jordan like før landet ble stengt ned 12. mars. I Harald Stanghelles bok «Kongen forteller» sier kongen imidlertid at han selv ikke har vært bekymret for å bli smittet av coronaviruset fordi han har vært så isolert gjennom hele året.

– Nå går vi inn mot julehøytiden, som for mange blir litt annerledes i år. Jeg håper at vi tar ekstra godt vare på hverandre, og at vi viser en omtanke og omsorg som vi alle trenger. Jeg ønsker alle en riktig god jul, sa kong Harald i en videohilsen fra Slottet søndag.