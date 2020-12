Helsedirektøren bekymret for ny coronavariant – vurderer obligatorisk testing etter grensepassering

– Vi må ta høyde for at viruset kan finnes i flere europeiske land allerede. Det kan også være at det eksisterer i Norge, sa helsedirektør Bjørn Guldvog på regjeringens pressekonferanse mandag.

– Derfor må jeg innrømme at jeg er bekymret for den situasjonen som vi nå er i, la Guldvog til.

Den nye coronavarianten har nylig dukket opp i en rekke land, deriblant Storbritannia, som i helgen hasteinnførte en rekke strenge tiltak. Varianten synes å være 70 prosent mer smittsom enn det vanlige viruset, men viser foreløpig ikke tegn til å gi mer alvorlig sykdom.

Likevel er helsemyndighetene bekymret for at varianten skal spres og etableres i Norge.

Hurtigtesting på grensen

Helsedirektoratet sier at de nå vil vurdere å innføre obligatorisk testing på grensen ved hjelp av de nye hurtigtestene.

– Vi har gjennom hele høsten bygget opp testkapasitet i kommunene og grensekommunene med tanke på å kunne teste flest mulig. Vi vil nå se på muligheten for å innføre obligatorisk testing på grensene med de nye hurtigtestene, sier helsedirektøren.

Ved en eventuell positiv hurtigtest må det deretter tas en vanlig coronatest i tillegg, ifølge direktoratet.

Mandag ble det klart at alle direkteflyginger fra Storbritannia stanses med umiddelbar virkning fram til lille julaften. Dette kan imidlertid bli forlenget. Helseminister Bent Høie (H) har påpekt at alle som er kommet til Norge fra Storbritannia den siste tida, over 2.000 personer, testes så fort som mulig.

– Det gjelder også for dem som allerede er ute av karantene, understreker Høie.

Tester vaksinerte i Storbritannia

Den nye coronavarianten har skapt stor bekymring i Storbritannia, som lørdag hevet tiltaksnivået et hakk opp til nivå 4 i London og regionen Sørøst-England. Nivået betyr i praksis nærmest full nedstengning. Den nye nedstengingen kan vare i månedsvis, ifølge regjeringen.

Personer som er coronavaksinert i Storbritannia, blir testet for antistoffer mot den nye coronavarianten, opplyser FHI.

– Man er ikke helt sikker på at vaksinene vil kunne beskytte mot denne varianten. Men ifølge de foreløpige dataene fra Storbritannia, ser det ikke ut til at det vil være problematisk, sier smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI.

Han sier at Storbritannia nå samler inn blod fra personer som er vaksinert med de ulike typene vaksinene, for å se om de har antistoffer som nøytraliserer den nye coronavarianten.

– Dette får vi svaret på i løpet av noen dager. Foreløpig ser det ikke ut til at det er noen grunn til å være bekymret for vaksineeffekten, sier Bukholm.

– Kan bli mer krevende

Avdelingsdirektør Line Vold i FHI sier at dersom coronavarianten kommer til Norge og får stor utbredelse, kan det bli mer krevende å håndtere epidemien.

– Flere ville kunne bli syke på samme tid, og flere ville dermed kunne risikere å få alvorlig sykdomsforløp, sier hun til NTB.

Hun påpeker likevel at det er helt vanlig med endringer i virus. Hun minner om at coronaviruset, som egentlig heter SARS-CoV-2, gjennom hele pandemien har blitt observert i nye varianter med ulike kombinasjoner av endringer – også i Norge. Men det er altså egenskapene med økt smittsomhet til denne nye varianten som er spesielt.

Vold sier også at de ikke er bekymret for at den nye varianten eventuelt kan påvirke vaksineringen. Vaksiner kan nemlig endres for å tilpasses nye virusvarianter.