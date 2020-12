Guldvog om ny virusvariant: Det kan være at det eksisterer i Norge

– Vi må ta høyde for at viruset kan finnes i flere europeiske land allerede. Det kan også være at det eksisterer i Norge, sa helsedirektør Bjørn Guldvog under regjeringens pressekonferanse om koronasituasjonen mandag.

– Derfor må jeg innrømme at jeg er bekymret for den situasjonen som vi nå er i, la Guldvog til.

Han sier at de endringene i koronaviruset man ser i Storbritannia er litt større enn det man har sett tidligere. Likevel presiserte han at selv om det muterte viruset ser ut til å smitte raskere, bør det ikke påvirke effekten av vaksinen.

– Vi jobber nå sammen med Folkehelseinstituttet for å lage et robust system som i størst mulig grad skal sørge for at vi kan stå imot det muterte viruset, dersom det også kommer fra andre land enn Storbritannia, sier han.