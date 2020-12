Høie sier han savnet smittesporingsappen i høst

– Den nye smittesporingsappen kommer slett ikke for sent, sa Høie på mandagens pressekonferanse.

Han viste til at vaksineringen vil ta tid og understreket at man trenger gode verktøy for å stoppe og hindre smitte.

– Jeg mener fortsatt at den opprinnelige appens funksjonalitet om å gi kunnskap om smittespredningen, hadde vært veldig nyttig. Det er noe jeg har savnet hele denne høsten, sier helseministeren.

– Hadde vi lyktes, hadde vi hatt et enda bedre verktøy enn det vi har nå. Men nå har vi et godt verktøy som vi kan bruke, og det er det aller viktigste, sier han.

Høie sier at han allerede har lastet ned den nye appen på sin mobil og at han håper at andre vil følge etter og gjøre det samme.