Arbeidstilsynet kontrollerer at smitteverntiltak ivaretas ved innkvartering

Innreisekarantenen er på ti døgn, og for å innfri kravene i covid-19-forskriften, må arbeidsgivernes innkvartering være utformet for at de som er i karantene, kan unngå nærkontakt med andre.

De er også pålagt å kunne tilby arbeidstakerne enerom med tv og internett, eget bad og kjøkken eller alternativt matlevering. Dette er særlig aktuelt i bransjer som bygg og anlegg, industri, verft og fiskeindustrien er det vanlig med pendlere eller utenlandsk arbeidskraft.

– Med et betydelig smittetrykk utenfor landegrensene er forsvarlig innkvartering av tilreisende arbeidstakere helt nødvendig for å forebygge coronasmitte. Dersom arbeidsgivere stiller boliger til rådighet, plikter de å sette seg nøye inn i regelverket og unngå snarveier når det kommer til smittevern, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet i en pressemelding.