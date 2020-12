En død etter coronasmitte på russisk tråler i Bergen

– Kommunen sørger for at mannskapet blir ivaretatt og har innført nødvendige tiltak for å sikre at smitten ikke sprer seg til den øvrige befolkningen, heter det i en pressemelding fra Bergen kommune.

Tråleren ankom Bergen i helgen, og samtlige av de 34 personene i mannskapet om bord ble testet. 18 har altså testet positivt, og en av disse er død.

Konstituert smittevernoverlege i byen, Egil Bovim, mener situasjonen er under kontroll.

– Personene som er smittet, er isolert fra resten av mannskapet, som nå er satt i karantene, sier han.

Mannskapet vil bli fulgt opp daglig av kommunen. På grunn av taushetsplikten vil det ikke bli gitt ut mer detaljert informasjon om tilstanden til de smittede, opplyser Bovim.

Kommunen samarbeider med Bergen Havn og politiet om videre håndtering av situasjonen.

I helgen gjennomførte Coronapatruljen testing rett ved landgangen. Ingen av mannskapet fikk lov til å gå i land for noe annet enn å bli testet for covid-19.

Planen er nå at båten blir liggende til mannskapet er friske og ute av isolasjon, ifølge havnedirektør Johnny Breivik.