Kommuner med høy arbeidsledighet får penger fra Stortinget før jul

Pengene betales før jul og fordeles til kommuner med arbeidsledighet over landsgjennomsnittet, opplyser Stortinget i en pressemelding.

Oslo kommune får 78,5 millioner kroner. De har en ledighet på 5,8 prosent av arbeidsstyrken, som er det høyeste i landet.

Bergen har nest høyest andel ledighet, som ligger på 4,7 prosent, og vil få utbetalt 32,1 millioner kroner. Stavanger ligger på 4,3 prosent og får 16,1 millioner kroner.

− Jeg er glad for at det er bred enighet i Stortinget om dette tiltaket. Nå er det opp til kommunene å benytte midlene til beste for lokalt næringsliv som sliter under pandemien, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H).