Politiet meldte om hendelsen klokka 8.31 mandag morgen.

Mandag formiddag bekrefter politiet at kvinnen omkom i ulykken. De pårørende er varslet.

En mannlig sjåfør i 70-årene er mistenkt, opplyser politiet.

– Vi jobber på stedet for å etterforske hva som har skjedd. Meldingen til nødetatene var at en person var rygget over. Vi har ingen videre detaljer om hendelsesforløp, skriver politiet på Twitter.