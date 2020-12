Enighet i Kongressen om krisepakke

Den amerikanske økonomien får nesten 900 milliarder dollar i etterlengtet hjelp, etter at forhandlerne i Kongressen i natt norsk tid kom til enighet etter å ha forhandlet i månedsvis. Den siste omfattende støttepakken kom i mars.

Pakken er kjærkommen: Millioner av amerikanere lå an til å miste ledighetstrygden 26. desember, og mange bedrifter sliter med å unngå konkurs.

EU-topp: For sent for brexitavtale i år

Lederen for EU-parlamentets utenrikskomité, tyske David McAllister, skriver i en Twitter-melding at det ikke kommer på plass en brexitavtale i år. Det var tidligere understreket fra EU-hold at i går var siste frist hvis parlamentet skulle ha mulighet til å behandle saken.

Storbritannias overgangsordning med EU utløper ved nyttår, og hvis ikke partene blir enige om å forlenge ordningen, vil dermed en lang rekke toll- og handels- og trafikkbestemmelser automatisk slå inn.

Flere land stanser innreise for britiske fly

En rekke land både i og utenfor Europa har innført restriksjoner eller full stans på innreise for fly fra Storbritannia. Årsaken er den nye mutasjonen av koronaviruset, som kan være 70 prosent mer smittsom enn den vanlige.

Over natta har blant andre Danmark, Canada og Finland føyd seg inn i rekken over land som innfører britisk flynekt. Saudi-Arabia går hardere til verks, og stenger i praksis grensene i en uke. Den britiske regjeringen skal ha hastemøte om situasjonen mandag.

323 nye koronasmittede siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 323 koronasmittede i Norge. Det er 52 færre enn dagen før, men 123 flere enn samme dag i forrige uke.

I alt var det ved midnatt natt registrert 43.905 koronasmittede personer her i landet, viser foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

Silobrann i Ørsta

Det brant i natt i en silo i Ørsta. Siloen tilhører en industribedrift.

Meldingen om brannen ved Ripateigane kom klokka 4.14, ifølge Møre og Romsdal politidistrikt. Etter en drøy time senere kom meldingen om at brannen var slukket. Så langt er ikke brannårsaken kjent.