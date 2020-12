Hitra kommune innfører munnbind-påbud

Påbudet kommer i form av en egen forskrift fra kommuneoverlegen.

Det gjelder blant annet i butikker og på serveringssteder når man ikke sitter ved bord.

Utendørs gjelder påbudet i tett befolkede områder, som julemarkeder. I tillegg må en bruke munnbind på buss og båt der en ikke kan holde en avstand på minst 2 meter.

Påbudet gjelder fra mandag og til og med 28. desember, og det kan forlenges med én uke.

Søndag ble det meldt om sju nye koronatilfeller i trøndelagskommunen. Totalt har tolv personer testet positivt siden torsdag.

De nye påviste smittede er alle nærkontakter av dem som ble bekreftet smittet på torsdag og fredag. De første smittede hadde alle arbeid i fiskerikonsernet Lerøy, mens de nye smittetilfellene består av både nærkontakter internt i Lerøy og nærkontakter privat.

– Smittetilfellene har for øvrig forgreininger ut i hele hittersamfunnet, og det er derfor en stor utfordring for oss alle, ikke minst de mange kommunale medarbeiderne som er i aksjon for å teste og spore, sier ordfører Ole L Haugen (Ap).

Det ventes flere smittetilfeller når resultatene fra massetesting av 168 Lerøy-ansatte kommer, ifølge ordføreren.