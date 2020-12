Over 70 leger har sagt opp ved Asker og Bærum legevakt

Årsaken til at legevaktlegene har sagt opp, er brutte forhandlinger med kommunen, skriver Budstikka.

Fredag kveld ble det kjent at rundt 50 leger hadde sagt opp på bakgrunn av konflikten. Kommunalsjef Grete Syrdal for helse og sosial i Bærum uttalte at kommunen hadde kommet med et «svært godt» tilbud.

Dette var imidlertid legene ikke enige i. I løpet av helgen har nå altså enda flere oppsigelser blitt levert inn.

– Får ikke lønn om vi blir syke

Striden skal først og fremst stå om sykepenger knyttet til den pågående coronapandemien.

Legene mener de ikke er godt nok sikret økonomisk ved eventuell smitte og krever en ny, midlertidig lønnsavtale tilpasset risikoen for coronasmitte.

– Slik det er nå, får vi ikke lønn dersom vi blir syke. Avtalen som ble presentert oss, hadde ikke gitt god nok sikkerhet. Vi mener kravene vi har lagt inn, er rimelige, sa hovedtillitsvalgt for legene, Germar Schneider, fredag.

Ikke bekymret for jula

Oppsigelsene vil ikke påvirke driften i kommunens helsetjeneste gjennom jula.

– Her er det snakk om fire ukers oppsigelsestid, så vi er ikke bekymret for driften gjennom julehøytiden, sa Syrdal til NTB lørdag kveld.

Hun sier til Budstikka at partene ikke har møttes i helgen og at det er uvisst når de eventuelt møtes igjen.