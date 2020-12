Kongen: – Jeg håper at vi tar ekstra godt vare på hverandre

Kongefamilien inviterer til adventsstund i Slottskapellet fjerde søndag i advent.

– I år har vi lyst til å dele en adventsstund med dere. Jeg håper dere får en fin opplevelse sammen med oss, åpner prinsesse Ingrid Alexandra.

– Nå går vi inn mot julehøytiden, som for mange blir litt annerledes i år. Jeg håper at vi tar ekstra godt vare på hverandre, og at vi viser en omtanke og omsorg som vi alle trenger. Jeg ønsker alle en riktig god jul, sier kong Harald.

Til stede under adventsstunden, som ble tatt opp 15. desember, er foruten kong Harald og prinsesse Ingrid Alexandra, dronning Sonja, kronprins Haakon, kronprinsesse Mette-Marit og prins Sverre Magnus.

Oslo-biskop Kari Veiteberg viser til at mange i år ikke får feire julehøytiden sammen med sine kjære, at mange kjenner på ensomhet, noen gruer seg, og at jula kan føles som et press om at vi skal være glade.

– Vi sier jo «gledelig jul», og synger «glade jul» og «deilig er jorden». Dette året er det viktig for meg å tenke over at de første juleordene, de er ikke «glede» og «deilig er jorden», de kommer fra engelen i juleevangeliet som sier «frykt ikke, vær ikke redde».

I jula håper hun at vi gir oss tid og rom til å lytte etter noen som sier at vi ikke trenger å være redde. Og heldigvis finnes det humor og håp, sier Veiteberg.

– Så derfor, godtfolk, så synger vi i trass og i protest, «Deilig er jorden».

Mens kongefamilien tenner lys, synger Vegard Bjørsmo og Frida Ånnevik julesalmen med samisk og norsk tekst.