Frp reagerer på regjeringens nei til FHIs forslag om test for å slippe ut av karantene

Overlege i Folkehelseinstituttet (FHI), Preben Aavitsland, mener at ti dagers karantene ikke er nødvendig fra et smittevernsynspunkt, og dermed kanskje heller ikke lovlig. Han er også klar på at både EUs og USAs smitteverninstitutter er på linje med FHI.

– Næringslivet taper penger, helsepersonell kommer unødig sent tilbake på jobb. Vi risikerer nå å mangle helsepersonell i julen fordi friskt helsepersonell er satt i en helt unødvendig lang karantene, sier Bruun-Gundersen til VG.

På regjeringen pressekonferanse tirsdag sa nemlig helseminister Bent Høie at en slik ordning ikke vil bli mulig før tidligst etter jul. De følger dermed anbefalingene fra Helsedirektoratet, som har gått mot Folkehelseinstituttet.

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad understreker til VG at testingen ville kommet i tillegg til annen utbruddshåndtering og testing av personer med symptomer. Bruun-Gundersen er derimot tydelig på at både Oslo og Bergen mener de har testkapasitet.

– Vurderingen fra Helsedirektoratet er at med dagens smittesituasjon er det ikke tilrådelig å gjøre nettopp det hun foreslår. Dette er spesielt viktig nå når vi er bekymret for økt smitte i forbindelse med julen, svarer Høie overfor avisa.