Norge får ytterligere 1,9 millioner vaksinedoser fra Moderna

Det er Sveriges vaksinekoordinator Richard Bergström som opplyser om nyheten til VG.

Han anslår at Norge i første omgang vil få 150.000 doser av vaksinen, men at det jobbes med å få flere. Dosene vil bli betydelig flere fra mars.

Fra før er det kjent at Norge skal få totalt 2,5 millioner doser av Pfizer-vaksinen, samt 3,3 millioner av Oxford-vaksinen til AstraZeneca.

Dette betyr at Norge foreløpig får totalt 7,7 millioner doser, nok til å vaksinere 3.850.000 personer. Vaksine mot covid-19 må tas i to doser.

Det betyr at det allerede er nok vaksiner til nesten hele befolkningen i Norge over 18 år. Det er omlag 4.265.000 personer over 18 år i Norge. FHI anslår at rundt 75 prosent vil takke ja til en vaksine, noe som gjør at vi i praksis kan ha dekket vaksinebehovet i Norge med disse tre vaksinene.

Totalt er det seks vaksiner Norge kan få tilgang på gjennom EU-systemet: Kandidatene til Pfizer/BioNTech, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Curevac, Sanofi/GSK og Johnson & Johnson.