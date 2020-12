Bildrapssiktet bilfører i Oslo varetektsfengslet i fire uker

Den siktede mannen, som er i 30-årene, ilegges brev- og besøkskontroll gjennom de fire ukene.

Kjennelsen fra Oslo tingrett er i tråd med det påtalemyndigheten ba om, med unntak av vurderingen av gjentakelsesfaren. Det var ikke tingretten enig i at det er. Retten mener imidlertid det er fare for bevisforspillelse i form av at mannen kan forsøke å påvirke vitneforklaringer, blant annet sin kones.

– Vi mener at bevisforspillelse ikke er noe tema i denne saken her. Han har ingenting å skjule. Vi er interessert i å få fram det som skjedde, sier forsvareren, advokat Harald Fjeldstad, til NTB.

Forsvareren hadde ventet en løslatelse og sier han ble overrasket da kjennelsen kom sent lørdag kveld. Han sier at det ligger i kortene at de vil anke fengslingen.

Erkjenner ikke straffskyld

Gjerningsmannen har erkjent at han kjørte på 13-åringen, men han erkjenner ikke straffskyld.

Ifølge kjennelsen har mannen forklart at det var mørkt, vått og glatt den aktuelle dagen. Han ble oppmerksom på tre fotgjengere som gikk delvis i veibanen før påkjørselen. Han har også erkjent at han kjørte i en hastighet over fartsgrensen.

Mannen ble pågrepet i sitt hjem i Oslo ved 1-tiden natt til fredag. Nå er han altså siktet for uaktsomt drap, ruspåvirket kjøring og for å ha stukket av etter påkjørselen.

– Min klient har forklart at han fikk panikk. Han var under etterforskning for ruspåvirket kjøring tidligere og hadde ikke gyldig førerkort, noe som kan ha bidratt til panikken, sa Fjeldstad til TV 2 tidligere lørdag.

– Svært preget

Forsvareren sier til NTB at hans klient tok det tungt da han fikk vite at 13-åringen døde av skadene han pådro seg da han ble påkjørt.

– Han tok det selvfølgelig tungt, men han er fullstendig innforstått med at guttens familie har det mye verre. Han har selv små barn, så han er svært preget av dette, sier Fjeldstad.

Ifølge kjennelsen fra Oslo tingrett ble mannen anmeldt tidligere i desember, og det ble da funnet en flaske med GHB i bildøren til den siktede mannen.

– Guttens familie har det tungt

Det var 13 år gamle Dhenujen Yogathas som døde etter påkjørselen, bekrefter bistandsadvokat Morten Engesbak overfor NTB. Gutten ble påkjørt i Maria Dehlis vei i nærheten av Grorud stasjon i 19-tiden torsdag kveld.

Fredag ettermiddag døde 13-åringen på Ullevål sykehus av skadene han pådro seg. Bistandsadvokaten sier at guttens familie har det svært tungt.

Både fredag og lørdag var det mange som tok turen til veikrysset der 13-åringen ble påkjørt. På stedet er det lagt ned lys som danner tallet 13 omkranset av et hjerte.