Kjennelsen fra Oslo tingrett er i tråd med det påtalemyndigheten ba om.

Mannens advokat Harald Fjeldstad har sagt at hans klient motsatte seg varetektsfengsling.

– Min klient har forklart at han fikk panikk. Han var under etterforskning for ruspåvirket kjøring tidligere, og hadde ikke gyldig førerkort, noe som kan ha bidratt til panikken, sier Fjeldstad.

Det var 13 år gamle Dhenujen Yogathas som ble påkjørt torsdag kveld, bekrefter bistandsadvokat Morten Engesbak overfor NTB.

Fredag ettermiddag døde 13-åringen på Ullevål sykehus. Bistandsadvokaten sier at guttens familie har det svært tungt.