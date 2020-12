Rundt ti personer siktet i narkotika-godteri-sak

To av personene er siktet for grov narkotikaforbrytelse, skriver Bergens Tidende.

Tidligere denne uken ble den ene, en mann i 20-årene, pågrepet i en leilighet på Voss. Han ble imidlertid løslatt kort tid etter, etter å ha erkjent sin rolle i saken, ifølge politiet.

– Han er mistenkt for produksjon og salg av narkotika i store mengder. Det spesielle er at det ser ut som godteri, i form av blant annet gummibjørner, karameller, hjertesnop, cookies og iskrem, sier Voss-lensmann Ivar Hellene til BT.

Hovedmannen i saken regnes imidlertid for å være en annen mann i 20-årene. Han er for tiden varetektsfengslet og kobles også til en sak fra i sommer i Bergen, hvor politiet mener at han laget og solgte hasj-iskrem. Mannen har erkjent deler av forholdene, og hans forsvarer ønsker ikke å kommentere saken.

Det er uklart hva de andre åtte er siktet for, men politiet nevner at det er snakk om kjøp og oppbevaring av «narkotika-godteriet».