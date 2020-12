Kommuner med høy arbeidsledighet får ekstra midler

− Jeg er glad for at det er bred enighet i Stortinget om dette tiltaket. Nå er det opp til kommunene å benytte midlene til beste for lokalt næringsliv som sliter under pandemien, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) i en pressemelding.

Midlene blir utbetalt allerede før jul og blir fordelt til de kommunene hvor det er høyere arbeidsledighet enn landsgjennomsnittet.

− Det er viktig for regjeringen å gi kommunene som er sterkest berørt av pandemien, midler, slik at de kan kompensere lokalt næringsliv som rammes av pandemien og lokale smitteverntiltak, sier næringsminister Iselin Nybø (V).