Mann alvorlig skadd etter å ha blitt utsatt for grov vold i Nittedal

– Vi fikk melding fra Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) om at en person skal ha blitt utsatt for grov vold. Opplysningene vi har fått, tyder på at hendelsen skal ha skjedd en gang i løpet av natten, sier operasjonsleder Kristian Loraas i Øst politidistrikt til Romerikes Blad.

Ifølge politiet skal mannen ha vært bevisstløs en lengre periode etter voldshendelsen.

– Det er vanskelig å si noe om omfanget av skadene, men mannen er alvorlig skadd. Formentlig er han ikke livstruende, men alvorlig skadd. Han er fraktet til sykehus med ambulanse for nærmere undersøkelser, sier Loraas.

Mistenkte er en mann i 20-årene bosatt på samme adresse som fornærmede. Begge de involverte er utenlandske statsborgere.

– Vi har kontroll på mistenkte. Politiet har tatt flere vitneavhør på stedet. Saken vil bli etterforsket videre av krimvakta i Lillestrøm, sier operasjonsleder Loraas.