Sju nye smittetilfeller i Moss: – Det er en krevende situasjon

Til sammen 637 personer har fått påvist coronasmitte i pandemiperioden, opplyser Moss kommune lørdag.

Tidligere i uken fikk to ansatte på Ekholt skole påvist smitte, og lørdag er ytterligere tre ansatte og én elev bekreftet smittet.

Dermed er til sammen 155 elever og 14 ansatte satt i karantene på Ekholt skole og fem elever og én ansatt på Moss kulturskole.

– En påkjenning å være i karantene nå når det er jul

– Vi står dessverre overfor et utbrudd ved Ekholt skole, der mange elever og ansatte er berørt. Det er en krevende situasjon og det er en ekstra påkjenning for alle de som nå må være i karantene nå når det er jul, sier kommuneoverlege Karianne Jenseg Bergman.

– Det er ikke utenkelig at flere tilfeller kan forekomme som følge av dette utbruddet i dagene som kommer, men vi har god oversikt over alle berørte takket være en stor innsats fra skolen og smittesporingen, legger hun til.

Også på fredag ble det meldt om ni nye smittetilfeller, mens det ble registrert 14 nye tilfeller dagen før.

50 nye smittetilfeller i Østfold



Det siste døgnet er det meldt om 50 nye smittetilfeller i Østfold, melder NRK. Bare i Sarpsborg er det 22 nye smittetilfeller, mens det er 15 nye i Fredrikstad.

14 av de nye tilfellene i Sarpsborg er smittet av kjente nærkontakter, to har sannsynlige smitteveier, mens sju har ukjente smitteveie r. Nærkontakter er varslet og satt i karantene, opplyser kommunen.

I Fredrikstad er alle de 15 nye smittetilfellene kjente nærkontakter, opplyste kommunen sent fredag kveld.

Ni nye smittetilfeller i Drammen



Det er registrert ni nye coronasmittede i Drammen det siste døgnet. Åtte er nærkontakter av kjente smittetilfeller, mens en har ukjent smitteve

Drammen kommune opplyser lørdag at den utvidede testingen av ansatte og beboere ved Fjell bo- og servicesenter har påvist smitte hos ytterligere tre ansatte.

En beboer Bråta bo- og aktivitetssenter har fått påvist koronasmitte, og systematisk testing av den berørte enheten er igangsatt. Som en følge av dette tilfellet er fem ansatte i karantene.

– Smitten som oppdages på sykehjem, kommer utenfra



– Når vi rapporterer om smitte ved helseinstitusjoner kan dette gi inntrykk av at coronasmitte primært skjer her. Men på sykehjem og andre helseinstitusjoner er fokuset stort på å oppdage coronasmitte. Ved sykehjem er det denne uken iverksatt ukentlig prøvetaking av de ansatte. Smitten som oppdages på sykehjem, kommer fra samfunnet, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Johannesen understreker at det derfor er viktig at alle tester seg ved tegn til luftveissykdom, og at dette ikke bare gjelder dem som er ansatt i helsevirksomheter.

– Er du syk, må du holde deg hjemme

– Her må vi alle gjøre vår del, slik at smitte kan stoppes før det sprer seg videre.

– Er du syk, må du holde deg hjemme, og sørge for å få tatt en coronatest. Det er god kapasitet på teststasjonen, og svartiden er veldig kort. For tiden får vi svar samme dag eller neste dag, sier Johannessen.

1.864 personer har fått påvist coronasmitte i Drammen kommune siden begynnelsen av smitteutbruddet i mars.

24 nye coronatilfeller i Skien



Det ble fredag registrert 24 nye coronatilfeller i Skien. Mange av de smittede er nærkontakter som allerede er i karantene, opplyser kommunen.

Smitteutviklingen i Skien betegnes som fortsatt negativ, skriver kommunen i en pressemelding.

Onsdag ble det registrert 32 nye smittetilfeller i Skien, mens det torsdag var 22 nye smittede.

Det er blant annet påvist coronasmitte hos en ansatt ved dagtilbudet Marensro innen de tilrettelagte tjenestene, samt at det er påvist smitte hos en tjenestemottaker i hjemmetjenestesone Ytre Gjerpen 2. Her pågår nå smittesporing og smitteverntiltak er iverksatt.

For avlastningstilbudene innenfor de tilrettelagte tjenestene fører smittesituasjonen til redusert tilbud.

Færre smittede i Kongsberg siste døgn

Antallet nye smittede i Kongsberg har falt til sju det siste døgnet. Torsdag og fredag ble det registrert til 25 og 15 nye smittetilfeller.

Ordfører Kari Anne Sand (Sp) sier til NRK at utbruddet ved Skinnarberga helsehus synes å være på retur. Skinnarberga er ett av flere sykehjem som er hardt rammet av koronasmitte.

– Det er kjent smittevei på alle, og flere av smittetilfellene er nærkontakter av allerede smittede. All smitte er knyttet til kjente miljøer , skriver ordføreren i en tekstmelding til Laagendalsposten.

– Masse ros og stor takk til ansatte ved Skinnarberga for deres raske og målrettede håndtering av utbruddet som har gitt dette positive resultatet, skriver ordføreren.

Det er nå 218 personer i karantene, og mange av dem må være i karantene også på julaften.

13 nye smittetilfeller i Bærum



Det er registrert 13 nye smittetilfeller i Bærum det siste døgnet.

Totalt har 1.374 personer fått påvist covid-19 under pandemien, opplyser Bærum kommune lørdag.

Både torsdag og fredag ble det meldt om 14 nye smittetilfeller i kommunen.

Fredag vedtok Bærum kommune å videreføre smitteverntiltakene som ble vedtatt 4. desember. Smitteomfanget har økt den siste uken, etter en periode med utflating. ​Det er påvist smitte ved flere skoler og institusjoner.