Bildrapssiktet bilfører fremstilles for fengsling lørdag

Fengslingsmøtet er berammet til klokken 12.15 i Oslo tingrett lørdag. Politiadvokat Anne Cathrine Aga opplyser til TV 2 at hun vil be om at mannen varetektsfengslet i fire uker. Politiet frykter at han vil begå ny kriminalitet dersom han løslates.

Mannens advokat Harald Fjeldstad sier til kanalen at hans klient motsetter seg varetektsfengsling.

Manglet førerkort: – Fikk panikk



– Min klient har forklart at han fikk panikk. Han var under etterforskning for ruspåvirket kjøring tidligere, og hadde ikke gyldig førerkort, noe som kan ha bidratt til panikken, sier Fjeldstad.

Mannen i 30-årene ble pågrepet i sitt hjem i Oslo ved 1-tiden natt til fredag. Nå er han siktet for uaktsomt drap, ruspåvirket kjøring og for å ha stukket av etter påkjørselen.

Gutten ble påkjørt av en mørk Mitsubishi i Maria Dehlis vei i nærheten av Grorud stasjon i 19-tiden torsdag kveld. Han døde på Ullevål sykehus fredag ettermiddag.