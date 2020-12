– Jeg synes ingenting om dette. Det er ikke greit at kirken ikke får sende en hilsen til skolene. Vi må ivareta den kristne kulturarven.

Slik reagerer kommunestyrerepresentant fra Hå-listen, Terje Mjåtveit, på beslutningen om å stanse overføringen av kirkens spesielle julehilsen til skolene på Nærbø i Rogaland, melder NRK.

Skolesjefen satte ned foten



Det var skolesjefen i Hå kommune, Rune Roaldsen, som til slutt satte foten ned og bestemte at kirkens videohilsen skulle avlyses.

Han uttrykker forståelse for at kirken tilbyr dette i år, men mener likevel det er langt over streken for hva skolen kan tillate seg å vise for elevene før jul. Skolesjefen mener dette bryter med retningslinjene for skolegudstjenestene, og derfor må ansees som forkynnende.

«Utydeliggjør skillet mellom skole og kirke»

I et åpent brev til skolene, skriver Roaldsen dette:

«Julen er full av tradisjoner. Det å gå på julegudstjeneste er en av disse. Jeg tenker at kirken har gode intensjoner med å spille inn denne «julehilsenen», men jeg synes det er en vesentlig forskjell på at skolene oppsøker kirken for å delta på en gudstjeneste, og å la gudstjenesten komme inn og påvirke skolen. Det utydeliggjør skillet mellom skole og kirke. Jeg ønsker derfor at de lar være å vise julehilsenen,» heter det i brevet.

Human-Etisk Forbund støtter avlysning



Sogneprest Leif Inge Norland Brekke er selv med i filmen som elevene nå nektes å se.

– Vi må ha respekt for at skolesjefen har et annet syn på denne julehilsenen enn det vi har, sier Brekke til NRK.

Human-Etisk Forbund på Jæren mener det er riktig av skolesjefen å stanse filmen.

I Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) sin veiledning om skolegudstjenester, står det blant annet følgende:

«Skolen skal gi elevene historisk og kulturell innsikt og forankring, og bidra til at hver elev kan ivareta og utvikle sin identitet i et inkluderende og mangfoldig fellesskap. Å delta på gudstjeneste eller andre tradisjonelle feiringer av høytider kan være en del av dette.»