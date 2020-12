Eksperter tror på tosifret prisvekst på boligmarkedet i Oslo

Investor og administrerende direktør i Storm Capital, Morten E. Astrup, tror på et nytt år med tosifret boligprisvekst i Oslo. Man ikke skal undervurdere at mange boliger nå har langt høyere standard etter et år med massiv oppussing, sier han til Finansavisen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Foto: NTB scanpix