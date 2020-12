Barneombudet reagerer kraftig på at skoler på gult nivå stenges

Barneombudet er tydelig på at alle andre løsninger enn å stenge skoler skal være vurdert før man tar barna ut av skolen. Det er også usikkert om kommunene i det hele tatt har lov til å stenge skolene.

– Hjemmeskole forsterker forskjellene mellom elever. Derfor er vi nødt til å være svært varsomme med å gjøre inngrep utover det som er helt avgjørende for å unngå smitte, sier barneombud Inga Bejer Engh til Aftenposten.

Utdanningsdirektør Grethe Hovde Parr hos Fylkesmannen i Viken sier det er for tidlig for henne å vurdere lovligheten i avgjørelsen. På generelt grunnlag sier hun at skolestenging ikke skal brukes som et forebyggende smitteverntiltak.

– Hovedregelen er at elevene skal være på skolen ved gult nivå, sier hun.

Kongsberg kommune har de siste dagene opplevd en økning i koronasmitte. På få dager er 21 mennesker registrert smittet. Smittetrykket på skolene i Kongsberg er derimot ganske lavt, på såkalt gult nivå.