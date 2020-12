431 nye koronasmittede siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 431 koronasmittede i Norge. Det er 33 færre enn dagen før, men 15 flere enn samme dag i forrige uke. De siste sju dagene er det registrert til sammen 2.768 nye smittetilfeller i Norge. 2,5 millioner personer er til nå testet for koronavirus her i landet.

122 koronapasienter var fredag innlagt på sykehus. Det var én flere enn dagen før. Til sammen er 404 koronasmittede personer døde i Norge siden mars.

Modernas koronavaksine godkjent i USA

USAs mat- og legemiddeltilsyn FDA har godkjent Modernas koronavaksine, og 6 millioner doser er dermed på vei ut fra lagrene allerede mandag.

Hastegodkjenningen ble gjort fredag etter at et ekspertpanel dagen før anbefalte godkjenning av vaksinen. Dermed har USA to vaksiner mot koronaviruset – Modernas og Pfizer-Biontechs.

Kongressen forlenger finansiering av staten

Representantenes hus og Senatet vedtok fredag en to dager lang forlenging av statsbudsjettet mens de fortsetter forhandlingene om en krisepakke.

Med en utsettelse til søndag kunne Kongressen unngå en delvis nedstengning av statlig virksomhet, noe som ville ha ødelagt for de møysommelige forhandlingene om en enorm krisepakke på nesten 1.000 milliarder kroner for å avhjelpe virkningene av koronapandemien.

Politiet henlegger sak mot ansatte i Mattilsynet i Rogaland

Saken mot Mattilsynet og flere ansatte, som ble anmeldt etter en feilaktig inspeksjonsrapport om en minkoppdretter i Sandnes, er henlagt for andre gang.

– Etterforskningen har vært rettet mot straffelovens bestemmelser om tjenestefeil og uriktig forklaring. Etter politiets syn taler bevisene med særlig styrke mot at det er begått straffbare handlinger, sier politiadvokat Sidsel Tunestveit i Sørvest politdistrikt.

Ny nedstengning i deler av Sydney

Deler av Sydney er fra lørdag igjen nedstengt på grunn av et nytt utbrudd av koronaviruset.

Flere hundre tusen innbyggere i forsteder langs kystlinjen nord for Sydney har fått beskjed om å holde seg innendørs minst fram til onsdag da 38 nye smittetilfeller ble registrert i området.