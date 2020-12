To døde kvinner funnet i leilighet i Flekkefjord

Fredag kveld var det kriminalteknikere på stedet, melder Avisen Agder.

– Det er funnet to døde kvinner, men det er ikke noe som tyder på noe kriminelt. Det er i utgangspunktet en noe uklar dødsårsak, men ikke noe som tyder på at noe unaturlig har skjedd, sier operasjonsleder Eivind Formoe i Agder politidistrikt til avisen.

Fædrelandsvennen skriver at politiet rykket ut til adressen klokken 14.14 fredag etter at å ha mottatt en bekymringsmelding. Formoe erkjenner at det er spesielt at to kvinner blir funnet døde på samme sted samtidig.

– Ja, det er derfor politiet gjør undersøkelser på stedet for å finne ut mer rundt omstendighetene.

Han forteller at de døde trolig vil bli obdusert slik at dødsårsaken kan fastslås. Han sier videre at de to kvinnenes pårørende ikke er varslet, og politiet kan derfor ikke gå ut med mer informasjon i saken.