Siktet mann etter drapsforsøk i Stavanger erkjenner ikke straffskyld

– Mannen knytter seg til åstedet på det aktuelle tidspunktet. Han har erkjent de faktiske forhold, men erkjenner ikke straffskyld etter siktelsen, sier politiadvokat Sondre Johannesen Hauge i en pressemelding.

Mannen i 30-årene ble pågrepet uten dramatikk på et hotell i Stavanger sentrum like etter klokken 13 fredag. Han vil bli fremstilt for fengsling førstkommende mandag.

Et skytevåpen ble funnet nedgravd i et blomsterbed i nærheten av Byparken i Stavanger sentrum i underkant av en time etter pågripelsen.

Det var en hundepatrulje som fant våpenet. Politiet har grunn til å tro at dette er brukt i forbindelse med hendelsen, forklarer Hauge, som ikke vil gå i ytterligere detaljer om våpenet.

Siktet løslatt

Den andre siktede, også han i 30-årene, som ble pågrepet på åstedet sent natt til fredag, skulle løslates fredag kveld.

– Han er fremdeles siktet, men mistankegrunnlaget mot ham er svekket etter avhøret av den andre siktede, forklarer Hauge.

Politiet fortsetter etterforskningen gjennom helgen, men med et lavere aktivitetsnivå.

– Politiet har god kontroll på saken og begynner å få oversikt over hendelsesforløpet. Det betyr ikke at vi kan konkludere, men at vi kan ta ned aktiviteten en god del i helgen, sier Johannesen.

Skutt i halsen

Politiet fikk melding om hendelsen like før midnatt natt til fredag. De rykket ut til stedet, og i lokalene ble det funnet en skadd mann.

– Mannen i 20-årene var hardt skadd og hadde det som fremsto som et skuddsår. Men jeg kan ikke si noe nærmere om tilstanden, annet enn at han får behandling, og at skadene er alvorlige, sa politiadvokat Christine Kleppa til NTB fredag morgen.

Ifølge Stavanger Aftenblad ble mannen skutt i halsen.