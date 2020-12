Mazyar Keshvari dømt til fengsel i fire måneder for våpentrusler

Retten finner det bevist ut over enhver rimelig tvil at Keshvari gikk og hentet et våpen og truet ekssamboeren med våpenet, står det i dommen fra Nedre Romerike tingrett, ifølge Avisa Oslo.

Dommen på fire måneders fengsel kommer i tillegg til straffen på elleve måneders fengsel han ble idømt av Høyesterett for bedragerier etter å ha jukset med reiseregninger på Stortinget.

Mazyar Keshvari var også tiltalt for vitnepåvirkning, brudd på besøksforbud og andre trusler, men han er frifunnet på disse punktene.

I retten nektet den tidligere stortingsrepresentanten for Frp straffskyld for alle punktene i tiltalen.

– Vi er glade for at han ble frifunnet for de fleste forholdene, og tar dommen på fire måneder til etterretning, sier Keshvaris forsvarer, advokat John Christian Elden, til Avisa Oslo.