Frp har skrinlagt kampen for bompengefradrag

– Vi skal innføre et helt nytt fradrag for bompengeutgifter, slik at man kan skrive av store bomutgifter på skatten, sa Frp-leder Siv Jensen etter budsjettforhandlingene på Granavolden i 2019. Et år senere forlot Frp regjeringen uten at bompengefradraget var innført. Tidligere i høst la regjeringen selv vekk forslaget, meldte Motor i november.

I Frps alternative statsbudsjett for 2021 ble det ikke foreslått noe bompengefradrag. I utkast til nytt stortingsprogram for Frp for perioden 2021 til 2025 er fradraget ikke nevnt, skriver Aftenposten.

– Vi prioriterte å kutte bompenger og fjerne bommen på E134 Stordalstunnelen i Vestland og E136 Tresfjordbrua i Møre og Romsdal. I tillegg reduserte vi takstene på Fosen i Trøndelag og fjernet bommen på en rekke sideveier i Innlandet, sier Frps finanspolitiske talsperson Sylvi Listhaug.

Hans Andreas Limi sier at Frp primært er Frp mot bompenger og ønsker statlig finansiering.

– Det var et gjennomslag i regjeringsforhandlingene, men nå står vi «helt fritt». Vi har valgt å prioritere andre tiltak for å redusere bompengebelastningen.