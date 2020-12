Koronapressekonferanse i Tromsø

Tromsø kommune inviterer til pressekonferanse i rådhuset klokken 13 om koronasituasjonen, utelivet i byen, samt situasjonen for de vanskeligstilte og tilbud for dem. Til stede er både ordføreren, kommuneoverlegen og en representant fra Kirkens bymisjon.

Nav om arbeidsmarkedet

Hovedtallene for arbeidsmarkedet blir lagt fram av Nav klokken 10. Ved utgangen av november var totalt 196.300 mennesker arbeidsledige her i landet. Det tilsvarer 6,9 prosent av den totale arbeidsstyrken.

Opprop mot kutt i avgifter

Over hundre fagfolk og organisasjoner har samlet seg i et opprop mot kutt i avgifter på snus, sukker og alkohol. De reagerer på at regjeringen inngikk et budsjettforlik med Frp. Fredag sendes oppropet til statsminister Erna Solberg (H).

WHO har pressekonferanse

Med en godkjent vaksine stadig nærmere både i EU og USA, skal Verdens helseorganisasjon (WHO) holde en pressekonferanse fredag om den siste utvikling i koronapandemien.

Norge møter Danmark i håndball-EM

Frankrike møter Krotatia klokken 18, mens de norske håndballjentene barker sammen mot vertnasjonen Danmark klokken 20.30 i semifinalen i håndball-EM. Vinneren av de to semifinalene møtes i finalen allerede søndag.