Støre til TV 2: – Jeg har ikke vist meg og Ap fra sin beste side

– Vedum er en trivelig fyr, har et godt humør og er i et parti som har fanget opp en misnøye. Det skal han ha, det har han klart å utnytte og sette ord på det, sier Jonas Gahr Støre, som gjentar at han selv er Arbeiderpartiets statsministerkandidat. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Foto: NTB scanpix