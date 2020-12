Rødgrønn «julegave» til lærerne i Stortinget

Forslagene er en del av en pakke på i alt 16 forslag som Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV la fram i Stortinget torsdag.

– Dette er vår rødgrønne julegave til alle lærere og de som er opptatt av at elever skal møte en kvalifisert lærer, sier Aps Torstein Tvedt Solberg til NTB.

Pakken er også et signal om en kraftig dreining i skolepolitikken om venstresiden vinner valget neste år, understreker han.

Mangler tusenvis

De tre partiene peker på at Statistisk sentralbyrå (SSB) har beregnet at Norge vil mangle 5.800 lærere innen 2040, og at det har vært en stor økning i antallet ukvalifiserte som underviser i skolen siden Solberg-regjeringen overtok i 2013.

I tillegg er det en til dels kraftig nedgang i opptaket til lærerutdanningene i år. Tall fra Unit og Samordna opptak viste at utdanningene for grunnskolelærere, både på barne- og ungdomstrinnet, samlet sett har en nedgang i søkertallene på 9 prosent.

Ifølge forslagsstillerne er det særlig kravet om karakter 4 i matematikk som blir et hinder for mange som vil ta lærerutdanning.

– Kravet har vært symbolpolitikk fra regjeringen som kun har ført til tomme studieplasser og flere ufaglærte lærere i norsk skole, sier SVs Mona Fagerås.

Vil ha konkrete tiltak

De rødgrønne vil i stedet erstatte firerkravet med bredere og mer treffsikre opptakskrav, som for eksempel økt snittkarakter.

Forslagsstillerne vil også ha Stortinget med seg på å be regjeringen om å legge fram en egen stortingsmelding om rekruttering av lærere med konkrete tiltak for å sikre nok kvalifiserte lærere i hele grunnopplæringen.

I tillegg krever de at avskiltingen av lærere stanses med tilbakevirkende kraft, og at regjeringen iverksetter målrettede tiltak for å få tilbake «reservestyrken» av lærere som jobber utenfor skoleverket.

– I tillegg må kommunene og fylkene få bedre økonomi for å kunne ansette flere lærere, sier Sps Marit Knutsdatter Strand.