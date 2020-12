Bent Høie: – Jeg vil ta vaksinen

– Jeg vil ta vaksinen. Det kan jeg være helt tydelig på, sier Bent Høie (H) til NTB.

Går alt etter planen, vil den første coronavaksinen bli godkjent i EU og Norge på lille julaften. Et parti med nærmere 10.000 vaksiner er samtidig på vei til Norge, slik at vaksineringen her kan starte 27. desember.

Den første vaksinen vil bli satt på et sykehjem i Oslo-området. Ifølge Høie blir dette «en stor nasjonal begivenhet» med presse til stede.

Ikke uten risiko

Men coronavaksinen er ikke helt uten risiko.

En vaksine som er brukt i så kort tid, kan ha noen ukjente, sjeldne bivirkninger som først dukker opp på et senere tidspunkt, ifølge Høie.

– Det er alltid risiko ved medisiner. Medisiner som har virkning, har ofte også en bivirkning. Det som er viktig, er at bivirkningene ikke er alvorlige, og at de står i forhold til fordelene ved vaksinen og sykdommen som man kan få hvis man ikke tar vaksinen, utdyper han.

Høie understreker at informasjon fra utprøvingen av vaksinene vil bli gjort offentlig tilgjengelig, slik at folk kan gjøre sin egen vurdering.

Samtidig vil både Folkehelseinstituttet og Legemiddelverket kontinuerlig informere bredt om virkningene og bivirkningene ved de ulike vaksinene som blir godkjent.

Vil ikke snike i køen

Det er eldre og folk i risikogruppene som skal få tilbud om vaksine først.

Høie og regjeringen vil ikke snike i køen, selv om det å gå foran kunne sendt et signal til folk om at vaksinen er til å stole på.

– Det hadde vært en mulighet. Men jeg tror at i en situasjon der vi da helt åpenbart hadde tatt vaksinen fra noen som trengte den mer, så hadde ikke det vært et godt signal, sier Høie.

Det er helt frivillig å ta vaksinen. De som får tilbud, vil bli innkalt.

– Så man trenger ikke nå å ringe til fastlegen og spørre hvor man står på listen.