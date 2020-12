Ny smitterekord i tre norske byer: – Forverrer seg nesten fra time til time

Antall smittede i Skien er 13 flere enn forrige smittetopp på 19 personer som ble registrert sist lørdag. I Porsgrunn er antallet over dobbelt så mange som dagen før, da antallet var fem.

Om lag halvparten av tilfellene i Porsgrunn har ukjent smittevei, men all sporing er ikke gjennomført. Det er et betydelig antall nærkontakter, melder kommunen på sine nettsider.

Elever holdes hjemme



Blant de berørte er Vestsiden barnehage som blir stengt inntil videre og tredje trinn på Porsgrunn videregående skole som holdes hjemme. Også Cafe Osebro har hatt smittetilfeller og informerer berørte gjester.

Til sammen har 134 personer som er bostedsregistrert i Porsgrunn kommune så langt fått påvist coronasmitte. I Skien er det totale antallet nå oppe i 362.

Skien kommune har foreløpig ikke gått ut med mer informasjon om smittetilfellene.

Stenger alle skolene



Sarpsborg-ordfører Sindre Martinsen Evje opplyser at kommunen stenger alle skolene fredag.

– Vi ser at smittesituasjonen forverrer seg nesten fra time til time, og derfor må vi ta disse grepene, sier han til kommunens egne nettsider.

Ingen elever skal dermed ha undervisning på skolene i Sarpsborg fredag.

I tillegg stenges Sarpsborg scene.

– Det er leit at vi må gjøre disse grepene. Det høye antallet smittede med ukjent smittevei og to konkrete smittetilfeller som kan knyttes til Sarpsborg scene, gjør at vi ikke har noe valg, sier ordføreren.

Det siste døgnet var det 18 nye smittetilfeller i Sarpsborg. Av disse er det ukjent smittevei i seks tilfeller. Onsdag ble det registrert 20 nye smittede i Sarpsborg.

Smitterekord i Kongsberg

25 nye smittetilfeller er registrert i Kongsberg kommune siste døgn. Kommunen innfører nå hjemmeskole.

Smittetallet er det høyeste registrert på ett døgn i kommunen gjennom pandemien.

Den forrige rekorden var på 18. Den rekorden var tilknyttet et smitteutbrudd ved Kongsberg norsksenter.

– Vi holder pusten nå. Smittetallet er veldig høyt, sier Kongsberg-ordfører Kari Anne Sand (Sp) til Laagendalsposten.

Torsdag formiddag hadde kommuneledelsen et møte der det ble bestemt at det blir digital hjemmeskole mandag 21. og tirsdag 22. desember på grunn av smittesituasjonen.

I Kongsberg kommune er det nå smitte ved fem helseinstitusjoner, ifølge avisa.