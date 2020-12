Maren Uelands mor vil møte mødrene til datterens drapsmenn

– I denne saken er det ikke bare meg som er offer. Jeg føler at mødrene til gjerningspersonene også er offer. Jeg tror ingen ønsker at sønnene eller døtrene skal gjøre noe sånt, sier Irene Ueland til Stavanger Aftenblad.

17. desember er det nøyaktig to år siden Maren Ueland (28) ble funnet drept sammen med sin danske venninne, Louisa Vesterager Jespersen (24), i Atlasfjellene i Marokko.

Tre menn ble dømt til døden for drapene. De tre har sverget troskap til den ytterliggående islamistgruppen IS.

Irene Ueland har opprettet en stiftelse i datterens navn. Stiftelsen har fått navnet Marengardens fredsskapende stiftelse mor til mor.

– Det vil nok bli et sterkt møte

Ueland sier at hun ønsker å møte mødre i flere land. Hun ønsker også å møte mødre til terrorofre og mødrene til datterens drapsmenn, hvis det lar seg gjøre.

– Det vil nok bli et sterkt møte. Men jeg tror uansett at det kan være interessant å møte mødre i en annen kultur for å jobbe mot et felles mål om å forebygge mot terror, fanatisme og ekstremisme. Det tror jeg er et ønske for alle mødre på denne jord. Jeg tror ikke at vi kan fjerne terror, men hvis vi kan gjøre en liten forskjell, er det verdt det, om det så bare er en millimeter, sier hun.