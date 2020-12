Flest vil prioritere helsevesen i vaksinekøen

44,6 prosent vil at helsepersonell skal få vaksinen først, 27 prosent mener at syke bør får vaksinen først, mens 23,6 prosent mener at eldre bør få vaksinen først, ifølge undersøkelsen som er gjennomført av Kantar for NRK.

Helsemyndighetene har på sin side gått inn for at pasienter på sykehjem og de eldste skal vaksineres først.

Overlege Preben Aavitsland ved FHI syns det er forståelig at folk vil beskytte helsepersonell, som har jobbet hardt under pandemien. Han understreker samtidig at det ikke er klart at de som er vaksinerte, ikke kan smitte andre.

– Det kan være at de som er vaksinert, likevel kan bli smittet og smitte andre, men selv ikke bli syke. Hvis det er sånn, vil det jo ikke hjelpe å vaksinere pleierne for indirekte å beskytte de gamle, sier Aavitsland.