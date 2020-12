DNB spår kraftig boligprisvekst også neste år

DNB Markets holder fortsatt på at Norges Bank vil begynne sine rentehevinger i mars 2022. Det er mer enn et halvt år tidligere enn sentralbanken selv har angitt, skriver Finansavisen.

Men før disse rentehevingene begynner, har boligprisene fortsatt veksten. Her venter analytikerne hele 8 prosent oppgang i 2021. Av dette skyldes over halvparten at prisveksten var så sterk i år. Selv uten prisøkning neste år, vil gjennomsnittlig boligpris ligge 4,4 prosent over 2020-nivå.

I tillegg kommer 0,6-0,9 prosent månedlig prisvekst i starten av 2021, før utsiktene til rentehevinger demper boligprisveksten mot slutten av året, tror Kyrre Aamdal og Oddmund Berg.

I sin siste oppdatering for året, anslår DNB Markets videre at fastlands-BNP faller med 3,4 prosent i år, men at veksten vil være 4 prosent i 2021.