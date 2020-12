Miljødirektoratet skal sette ut flere fjellrev i Nord-Norge

– I sør ser vi vekst i bestandene og mer utveksling av individer mellom områdene. Lengst nord er imidlertid de fleste bestandene fortsatt kritisk små. Får vi til samme positive utvikling i nord, kan vi på sikt knytte den skandinaviske bestanden sammen med den betydelig større bestanden i Russland, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet i en pressemelding.

Årets overvåking viser at det er totalt 450 voksne fjellrever i Skandinavia. I Norge ble det i 2020 dokumentert 43 fjellrevkull, fra Varangerhalvøya i nord til Hardangervidda i sør, mens det på svensk side ble dokumentert 36 kull.

Situasjonen i store deler av Nord-Norge er imidlertid kritisk. Nord for Saltfjellet er det svært lite aktivitet. Her er det kun omkring 30 fjellrever til sammen.

De siste tre årene har det vært satt ut valper på Varangerhalvøya og i sommer ble det funnet fem hi med valper i området, det høyeste tallet siden systematisk overvåking startet i 2001. Nå vil Miljødirektoratet også sette ut valper i området Reisa sør i Troms og Finnmark.

– Mellom Reisadalen og Skibotndalen finner vi gode leveområder for fjellrev med eksisterende fjellrevhi. Tilgangen på smågnagere i 2021 ser noe lysere ut her enn andre steder vi har vurdert. Vi finner også små gjenværende bestander i flere av fjellområdene rundt slik at det kan være mulig med utveksling av individer mellom områder, sier Hambro.