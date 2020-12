Ringnes produserte nødparti med julebrus

– Jeg skal ikke dra den så langt å si at det er et julemirakel, men det så litt mørkt ut en stund. Vi produserte allerede for fullt og hadde ikke ledig kapasitet. Så her har folkene i produksjonen strukket seg langt, sier kommunikasjonssjef Nicolay Bruusgaard i Ringnes i en pressemelding.

Lørdag opplyste Ringnes at de ble nødt til å tilbakekalle alt av 0,33-liter julebrus på glassflasker, etter at det ble avdekket at enkelte flasker hadde skadet flaskemunning. Produktene som ble rammet var Dahls Julebrus, Hamar & Lillehammer julebrus, og Eplemost.

Ringnes opplyste at de fikk 13 reklamasjoner av totalt 13 millioner produserte flasker.

Nå er 400.000 liter med Hamar Lillehammer og 100.000 liter med Dahls julebrus i henholdsvis 0,5 liters plastflasker og 1,5-liters plastflasker på vei ut i butikkene.