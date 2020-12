Solberg: Stille diplomati stanset russisk GPS-jamming

– Vi sa til dem at hvis våre nødetater, luftambulansen og helikoptrene skal kunne hjelpe deres borgere på havet, så er de avhengige av GPS-signalene, sier Solberg til VG.

Til tross for at både regjeringen og PST har gitt Russland ansvaret for cyberangrep mot Stortinget i år, mener statsministeren at forholdet til Russland i nord er bra.

– Det er bra på de områdene der vi har et forhold til Russland. Vi varsler Russland om militære øvelser og følger alle forpliktelser. Og vi opplever at russerne stort sett følger de samme reglene. Spesielt på fiskerisiden er samarbeidet godt.

Solberg mener at håndteringen av GPS-forstyrrelsene står seg godt som et eksempel på hvordan Norge forholder seg til Russland.

– I stedet for å rope høyt, valgte vi å gå helt saklig fram og si til Russland at «dette må dere slutte med». De sa at «det gjør vi ikke». Men så har vi dokumentert det overfor Russland. Og så har det blitt mindre av det, sier Solberg til VG.