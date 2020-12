Kabinansatt må i fengsel etter å ha vært full på jobb

Dommen falt onsdag, og var en tilståelsesdom. Kvinnen har brutt Luftfartsloven.

I sommer ble kvinnen kontrollert for promille på Oslo lufthavn Gardermoen mens hun var på jobb på et innenriksfly som ankom fra et annet sted i Norge og skulle videre fra Gardermoen senere på dagen. Promillen var på om lag 0,3.

Retten legger vekt på at kvinnen var klar over at hun hadde drukket alkohol kvelden før flygingen, og har erkjent ansvar for at hun var påvirket mens hun var på jobb.