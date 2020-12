Politibetjent påkjørt og brakt til sykehus

Hendelsen skjedde ved en bensinstasjon i Vestby like etter klokken 15 onsdag ettermiddag.

Politiet stanset en rød Mercedes i en trafikkontroll. Politiet parkerte bak bilen, og to betjenter gikk ut av bilen mot Mercedesen.

– Det er i det øyeblikket at Mercedesen blir satt i revers og kjører i stor kraft bakover. Den svinger i det som fremstår som en bevisst handling, sier operasjonsleder Terje Marstad i Øst politidistrikt til NTB.

Leter med store styrker

Den ene politimannen greide å hoppe unna, mens den andre ble påkjørt og skadd på stedet. Han er fraktet til sykehus. Politiet indikerer at skadeomfanget ikke er av alvorlig karakter. Mercedesen traff politibilen så hardt at airbagen ble utløst, skriver Aftenposten.

– Mercedesen stakk av, og vi leter nå med store styrker etter bilen. Vi har noen ledetråder for å kunne spore opp bilen, sier operasjonslederen til NTB.

Marstad ber alle som eventuelt observerer bilen, om å tipse politiet. Bilen ble sist sett kjøre nordover på E6, og den kan også ha tatt sideveier.

– Svært alvorlig

Ved 17.30-tiden opplyste politiet at etterforskningen pågår for fullt, og at de fremdeles leter etter bilen.

– Gjerningsmannen anmodes fortsatt på det sterkeste til å melde seg for politiet, skriver de.

Politiet sier at det ikke er vanlig at politibetjenter skades i slike hendelser.

– Når det tilsynelatende er en bevisst handling, så er naturligvis dette noe vi ser svært alvorlig på, sier Marstad.