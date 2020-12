Nittedals ordfører tiltalt for grov korrupsjon

Ifølge tiltalen var ordføreren i Nittedal involvert i kommunens behandling av saker der den næringsdrivende hadde interesser og eierskap, blant annet reguleringen og utviklingen av et nytt boligområde i Bjørnholtlia i Hakadal, skriver Økokrim i en pressemelding.

Tiltalen bygger videre på at den næringsdrivende har sørget for overføring av 125.000 kroner til et selskap som er deleid av ordføreren.

– Økokrim mener pengeoverføringen var uforenlig med ordførervervet og at det er tale om en utilbørlig fordel som rammes av straffelovens korrupsjonsbestemmelser, sier påtaleansvarlig i saken, førstestatsadvokat Esben Kyhring.

– See you in court

Den økonomiske forbindelsen mellom den næringsdrivende og ordføreren var ifølge tiltalen også i strid med etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Nittedal kommune.

Ordføreren skal heller ikke ha informert kommunen om forbindelsen eller tatt opp spørsmål om hvorvidt relasjonen til den næringsdrivende kunne ha betydning for sin egen habilitet.

Det var i sommer at siktelsen mot Nittedal-ordføreren ble kjent. For tre andre personer som også har vært siktet i saken, er forholdet henlagt etter bevisets stilling.

Hilde Thorkildsen sier til Romerikes Blad at hun tar tiltalen tungt.

– Nå skal jeg i retten og forsvare meg. See you in court, er det ikke det man sier? Jeg har ikke gjort noe galt, og det kommer jeg til å stå på. Jeg har ikke noen hemmeligheter og lever et helt vanlig liv. Man blir skilt, legger ned og selger en bedrift, og prøver så godt man kan i det livet man har fått tildelt. Mitt liv har i stor grad kun vært familie og politikk. Det er revet i stykker. Nå skal jeg ta det tilbake, sier Thorkildsen.

– Tøft

Hilde Thorkildsens forsvarer, advokat Geir Lippestad, sier til NTB at hun er overrasket over tiltalen.

– Hun er veldig tydelig på at hun ikke har gjort noe galt, og hun har samarbeidet med politiet hele tiden, sier Lippestad.

– Det er tøft for et menneske å stå i en sånn sak. Men hun ser fram til å få belyst sin sak i en domstol, sier han.