Regjeringen foreslår nasjonal rammeplan for SFO i hele landet

– Vi vet at både innhold og pris varierer ved landets skolefritidsordninger. Nå sender vi en ny, nasjonal rammeplan på høring for å sikre god kvalitet på SFO-tilbudet uavhengig av hvor du bor og hvilken skole du går på, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Formålet til skolefritidsordningen er å legge til rette for lek, kultur og fritidsaktiviteter.

Ifølge den nye rammeplanen skal skolefritidsordningen ha et variert tilbud av aktiviteter. Det skal legges til rette for fysisk aktivitet hver dag, og for at barna kan delta i ulike kunstneriske og kulturelle aktiviteter. Mat og matglede er også et tema SFO skal jobbe med.



– I dag er det stor variasjon i SFO-tilbudet, og mange har ønsket tydeligere nasjonale føringer. Samtidig er det viktig at kommunene fortsatt skal kunne ha lokale satsinger på for eksempel fysisk aktivitet og sunn mat. SFO er ikke pålagt å servere mat, men å lage sunn mat sammen kan være en fin aktivitet for barna, sier Melby.