113 nye koronasmittede i Oslo siste døgn – 26 flere enn ukesnittet

Smittetallet siste døgn er 63 flere enn dagen før, viser siste tall fra Oslo kommune. Samme dag i forrige uke ble det meldt om 117 nye smittetilfeller.

Da byrådet innførte sosial nedstenging av Oslo for fem uker siden, var ukesnittet 140 smittede per dag.

Det er fremdeles flest personer i aldersgruppen 20 til 29 år som blir smittet, der antallet de siste 14 dagene er 280.

Bydelene Bjerke, Søndre Nordstrand og Stovner har det høyeste smittetrykket.

I bydel Stovner er det registrert 154 nye tilfeller de siste to ukene, tilsvarende 462,2 smittetilfeller per 100.000 innbyggere. I bydel Bjerke er det registrert 114 nye tilfeller de siste to ukene, noe som tilsvarer 341,1 smittetilfeller per 100.000 innbyggere. I bydel Søndre Nordstrand er det registrert 136 smittede de siste to ukene, tilsvarende 347,4 tilfeller per 100.000 innbyggere.

Bydel Ullern har fremdeles det laveste smittetrykket med 24 nye koronatilfeller de siste to ukene. Det tilsvarer et smittetrykk på 69,4 per 100.000 innbyggere.

I alt er det registrert 1.311 nye smittede i Oslo de siste to ukene. Siden mars er 12.399 smittetilfeller registrert.