Rapport: Avismarkedet får stadig tettere eierkonsentrasjon

De tre store mediegigantene Schipsted, Amedia og Polaris' eierkonsentrasjon i avismarkedet økte i fjor med 4,2 prosent til 70,7 prosent.

Det fremgår i en ny rapport fra Medietilsynet, som ble lagt fram onsdag.

– Når en stadig større andel av opplaget kontrolleres av de største aktørene, er det viktig at avisene beholder sin egenart. Ellers kan økt konsolidering få negative konsekvenser for mediemangfoldet, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Norge økte i 2019 med to nye aviser til totalt 293 aviser. Samtidig ble det lansert sju nye lokal-TV-stasjoner, hvorav tre av disse inngår i lokalavisenes digitale tilbud.

– Tallene viser at Norge har et bredt og stabilt avsendermangfold. Det er en vesentlig infrastruktur for den demokratiske samtalen og en åpen og opplyst offentlig debatt, sier Velsand.