Norge gir EU 34.000 tonn torsk i Svalbardsonen

– Norge er redd for at et EU-land tar spørsmålet om fiskevernesonen og norsk sokkel til EU-domstolen i Haag, og at vi skulle tape. Det er nok det verste Norge kan se for seg, sier seniorforsker Andreas Østhagen ved Fridtjof Nansens Institutt. Illustrajsonsbilde: Den skotske tråleren «Scotia Star» ute på feltet/ NTB scanpix