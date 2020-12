Norsk forlag saksøkt etter omstridt Cissi Wallin-utgivelse

Wallins bok ble utgitt på norsk i september i år.

Kort tid etter forlangte Fredrik Virtanen, gjennom sin norske advokat Carl Bore, en unnskyldning fra Cissi Wallin og hennes norske forlag Memo – samt at de skulle trekke boken «Alt som var mitt», som omhandler historien bak hennes metoo-anklager fra 2017.

Dette nektet forlaget å gjøre og nå er stevningen levert til Asker og Bærum tingrett, meldte BOK365 i forrige uke.

Etterforskes på nytt

Stevningen kom rett etter at den svenske Justitiekanslern i forrige uke besluttet å etterforske Cissi Wallin for ærekrenkelser på grunn av utgivelsen av boken i Sverige.

Wallin ga ut boken på eget forlag i slutten av august. Justitiekanslern (JK) er et organ direkte underlagt den svenske regjeringen, og kan etterforske og påtale brudd på ytringsfriheten.

– Cissi Wallins bok tar opp og belyser taushetskulturen rundt voldtekt og seksuell trakassering av jenter og kvinner, møtet med rettsvesenet og kvinners rettssikkerhet i vårt samfunn. Derfor er dette en svært viktig utgivelse. Vi kommer ikke til å trekke boken.

– Det ville ha vært et tap for ytringsfriheten og Cissi Wallins rett til å fortelle sin egen historie, sa forlegger Geir Lexow i Memo til NTB i september.

Rettssak neste år

Dersom partene ikke blir enige om et forlik, vil en rettssak trolig blir berammet til andre halvdel av 2021, skriver Klassekampen onsdag.

Forlegger Marie Lexov gjentar overfor avisen at de ikke har vurdert å trekke boken, og at et forlik er uaktuelt.

– For oss er dette en svært viktig bok rent prinsipielt. Det handler om ytringsfrihet, sier hun.

Det er advokat Carl Bore som har saksøkt det norske forlaget på vegne av Virtanen.

– Wallin er straffedømt for løgner som hun nå gjentar i bokform. Dette er selvsagt ikke vernet av ytringsfriheten. Forlaget er medansvarlig ved at det sprer en bok som har til formål å skade vår klient på det groveste. Det vi utover dette har å si i saken, vil bli sagt i retten. Der vil saken nå havne, sa Bore til Dagbladet tidligere i høst.

Innlegg på Instagram

Det var et Instagram-innlegg fra Cissi Wallin i 2017 der hun navnga medieprofilen og journalisten Fredrik Virtanen, som satte i gang metoo i Sverige for alvor. I innlegget hevder hun at Virtanen hadde voldtatt henne i 2006. Saken ble anmeldt i 2012, men politiet valgte å henlegge saken på grunn av mangel på bevis.

I desember 2019 fant tingretten i Stockholm Wallin skyldig i å ha ærekrenket Virtanen etter å ha offentlig anklaget ham for voldtekt. Virtanen har avvist at han har gjort handlingene.

Begge parter har anket dommen, og saken skal opp i Svea hovrätt på nyåret. Den svenske hovrätten tilsvarer den norske lagmannsretten.

Virtanen på norsk

Fredrik Virtanen har selv sluppet en bok om saken. «Uten nåde – en ransakelse», som ble utgitt på det norske forlaget Gloria i fjor. Dette forlaget gikk senere konkurs.

Men denne utgivelsen er et viktig poeng for forlegger Marie Lexow i Memo.

– I boken har Virtanen gjengitt politianmeldelsen som Wallin leverte i 2011. Den er sitert helt ordrett og går over 18 sider i boken, altså en langt mer utførlig beskrivelse enn det Wallin gir i sin bok. Han har også uttalt seg villig til mediene. Da kan jeg ikke forstå at det skal være noe problem at Wallin kommer med en «motbok», sier Lexow til Klassekampen.