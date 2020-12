Kina og Russland interessert i kullfelt til salgs på Svalbard

Selskapet Austre Adventfjord selger kullfelt som er i overkant av 82.000 dekar, skriver Aftenposten. Det tilsvarer 82 kvadratkilometer i et område rett nord for Longyearbyen.

Selgeren vil helst selge til staten, men her er interessen beskjeden.

– I utgangspunktet er det krevende å se for seg at staten skal drive utmål selv. Vi vurderer alle henvendelser seriøst, skriver Næringsdepartementet i en uttalelse til avisen.

Det statseide kullselskapet Store Norske har takket nei. Nå er interessenter både fra Russland og Kina på banen, bekrefter selgeren til avisen.

Selger sier interessen er stor

– Vi opplever stor interesse for rettighetene. Vi har samtaler med selskaper som hører hjemme i Kina og Russland, sier den pensjonerte advokaten Erling Lyngtveit til NRK.

Han representerer selskapet som eier rettighetene til å utvinne mineraler og bergarter i Austre Adventfjord på Svalbard.

– Det er den eneste av disse type rettigheter i arktiske strøk i hele verden som er til salgs, sier han videre.

På Svalbard er eiendomsrett til selve landområdet skilt fra retten til å utvinne mineraler.

Eneste norske kullkraftverk

Forfatter Per Arne Totland, som har skrevet en rekke bøker om Svalbard, sier at et kinesisk eierskap kan gi Kina et fotfeste i Arktis som landet ikke har i dag.

– Et salg til kinesiske eller russiske interesser vil synliggjøre svakheter i norsk Svalbard-politikk, sier han til Aftenposten.

Det er i dag lite kulldrift på Svalbard. Store Norske har litt drift i Gruve 7, og russerne har noe utvinning i Barentsburg. Gruve 7 forsyner kullkraftverket som skaffer strøm på Svalbard. Dette er det eneste norske kullkraftverket.