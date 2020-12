Bengt Rune Strifeldt får fornyet tillit fra Finnmark Frp

Strifelt ble valgt ved akklamasjon av et samlet nominasjonsmøte, skriver Altaposten. Det er klart etter at Frp avholdt nominasjonsmøte for Finnmark tirsdag kveld. Møtet ble gjennomført digitalt.

– Jeg er utrolig stolt og ydmyk over at jeg får tilliten fra et enstemmig nominasjonsmøte, skriver Strifeldt på Facebook.

Strifeldt ble første innvalgt på Stortinget i 2017.

Finnmark skal sende fem stortingsrepresentanter til Oslo etter valget neste år. I inneværende periode har Ap to representanter, mens Høyre, Frp og Senterpartiet har én hver.